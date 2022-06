PSV wint eerste oefenwedstrijd onder Van Nistelrooij van BW Lohne

PSV heeft de eerste oefenwedstrijd van seizoen gewonnen. Op het trainingsveld van de Academy werd BW Lohne met 6-0 verslagen. Doelman Walter Benitez maakte zijn officieuze debuut voor de Eindhovenaren.

In de eerste 45 minuten van de wedstrijd stonden de bekendere namen op het veld. In de tweede helft stonden speelde PSV vooral met spelers die vorig seizoen nog bij Jong PSV zaten.

In het eerste bedrijf van de wedstrijd was PSV de bovenliggende partij tegen Duitsers. Lohne speelt op het vierde niveau van Duitsland. Binnen tien minuten lag de eerste bal dan ook al in het net. Armando Obispo scoorde met het hoofd uit een corner van Joey Veerman.

Veel gemiste kansen

Daarna ging PSV veel kansen missen. Vooral Noni Madueke hielp meerdere kansen om zeep. Na 40 minuten viel alsnog de tweede Eindhovense treffer. Yorbe Vertessen, de spits in de eerste helft, scoorde op aangeven van Madueke.

In de tweede helft swingde de jonge PSV'ers. Je zag dat deze ploeg vorig seizoen al wat langer met elkaar speelde. Via Simon Colyn (2x), Richard Ledezma en een eigen doelpunt werd het 6-0.

En dus kan Ruud van Nistelrooij terugkijken op een prima officieus debuut. De uitslag had iets hoger uit kunnen vallen als PSV zuiniger was geweest met de kansen. Maar na een week trainen valt daar ook nog weinig over te zeggen.

Opstelling PSV in eerste helft: Benitez; Oppegard, Obispo, Luckassen, Max; Van Ginkel, Veerman, Saibari; Madueke, Vertessen, Bakayoko.

Opstelling PSV in tweede helft: Drommel; Sambo, Seelt, Vos, Jansen; Doudah, Tielemans, Ledezma; Sealy, Colyn, Antonisse.