Voetbalfans gooien fakkels naar elkaar, politieheli in de lucht

De politie is zaterdagmiddag massaal uitgerukt, omdat twee supportersgroepen elkaar te lijf wilden gaan op het terrein van voetbalclub OJC Rosmalen. Agenten, beveiligers en clubbestuurders kwamen tussenbeide. Volgens de politie gooiden fans fakkels naar elkaar. Enige tijd vloog een politiehelikopter in de lucht.

Het terrein van OJC was zaterdagmiddag het toneel van de finalewedstrijd om promotie naar de hoofdklasse. Die werd gespeeld tussen clubs vv Nieuwenhoorn uit Hellevoetsluis en WHC uit Wezep.

Volgens een woordvoerder van de politie namen de amateurclubs honderden supporters mee voor de beslissende pot. "Er hing een grimmige sfeer", stelt de voorlichter. "Er zaten fans tussen van Feyenoord en Ajax, die niet voor het voetbal kwamen."

Reclameborden kapot

Volgens een politiewoordvoerder hielden toeschouwers stenen en paaltjes vast en is toen besloten op te schalen. Eerder maakte de politie melding van een vechtpartij, maar dat klopt volgens onder anderen OJC-voorzitter Piet van der Plas niet. Bestuursleden van de niet-Brabantse clubs probeerden hun aanhang volgens hem rustig te krijgen. Ook de politie en beveiligers kwamen tussenbeide.

Volgens Van der Plas zijn er in het tumult spullen vernield. Op foto's zijn kapot gemaakte reclameborden en veel overblijfselen van vuurwerk te zien. Van der Plas baalt als een stekker van de onrust op 'zijn' OJC-terrein. "Dit is het laatste waar we op hoopten", zegt hij.

Geen aanhoudingen

Uiteindelijk is ook een politiehelikopter opgeroepen. Die vloog lang boven het complex om de boel in de gaten te houden. Volgens een 112-correspondent waren er tot wel dertig politieauto's. Inmiddels is het weer rustig en zijn alle toeschouwers naar huis. Volgens de politie zijn er geen aanhoudingen verricht.

De spanning liep op rondom de beslissende penaltyserie, die door Nieuwenhoorn werd gewonnen.