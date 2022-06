Doelman Walter Benítez wil bij PSV eindelijk iets winnen

Hij was prioriteit nummer één voor Ruud van Nistelrooij. Maar niet alleen de trainer is blij met zijn komst, ook Walter Benítez zelf is zeer gelukkig de nieuwe doelman van PSV te zijn. De doelman die ooit begon als spits heeft net als de club hoge ambities.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Nog nooit heeft Benítez een grote prijs gepakt. Hij verloor met OGC Nice de bekerfinale en verder moest hij terug naar de onder 20. En mede daarom vertrok hij naar het ambitieuze PSV. Hier moet over ruim een maand de eerste prijs aan de prijzenkast van de Argentijn toegevoegd worden. “Er is een nieuw project gestart hier. Prijzen pakken is onderdeel van dat project. PSV is een grote club met veel historie. Als we als club prijzen pakken helpt mij dat ook.”

Het is één van de redenen dat de Argentijnse-goalie naar PSV komt. Er was namelijk veel interesse van bijvoorbeeld de Franste top. Benítez koos bewust voor PSV. “Ik wil wedstrijden spelen bij een topclub. Voor mijn ontwikkeling is dat het belangrijkste.” Wat hij precies wilde ontwikkelen kon hij niet zeggen, maar duidelijk werd wel dat ook het WK een rol speelt. Benítez kan uitkomen voor zowel Argentinië en Frankrijk. Vooral het Zuid-Amerikaanse land lijkt een optie. “Ik heb gehoord dat ik op een lijst sta om geselecteerd te worden. Ik weet zelf ook niet waarom ik nog niet ben opgeroepen. Veel mensen zeggen dat ik er bij ga komen. Ik laat mij niet gek maken. Die uitnodiging komt vanzelf. Maar het is wel een doel.”

"Toen ik merkte dat ik niet veel scoorde ben ik maar keeper geworden"