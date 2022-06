112-nieuws: automobilist zwaargewond na botsing Helvoirt • brand huis Breda

05.52

Een auto is zaterdagnacht ondersteboven in een sloot beland langs de Kapellekensbaan in Alphen. De automobilist zou de macht over het stuur zijn verloren. Een ambulance werd rond kwart over vijf 's nachts opgeroepen om de gewonde bestuurder naar een ziekenhuis te brengen. De politie onderzoekt of er alcohol in het spel was. De auto raakte zwaar beschadigd.