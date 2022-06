Politieonderzoek na melding schoten bij café Eindhoven, man naar ziekenhuis

De politie kreeg zaterdagnacht rond halfdrie meerdere meldingen over een mogelijke schietpartij bij een café aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Agenten zetten de omgeving ruim af met lint. Een man is naar een ziekenhuis gebracht, maar hij had geen schotwonden.

Volgens een 112-correspondent was 's nachts het behoorlijk druk op de Tongelresestraat. 'Mensen wilden niet van harte meewerken'

Agenten gingen, toen ze daar aankwamen, in gesprek met de mensen op straat. "Ook werden verschillende auto’s en mensen gecontroleerd en werden onder meer telefoons in beslag genomen", zag de 112-correspondent. "Extra lastig was het voor de politie dat mensen niet van harte wilden meewerken en weinig wilden zeggen over wat er nou precies gebeurd was." De betrokkenen hebben ook nog geen aangifte gedaan, liet een politiewoordvoerster zondagochtend weten. Kogelhuls

Het slachtoffer was volgens de 112-correspondent in het café toen de politie aankwam. Waarom de man naar een ziekenhuis is gebracht, is niet bekendgemaakt. Volgens de politiewoordvoerster had de man geen schotwonden. Op de straat voor het café stond wel een pylon met een kogelhuls eronder, liet de officier van dienst weten. Oproep

De politie roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden. "Ook als mensen beelden hebben van de Tongelresestraat en omgeving ontvangen wij die ontzettend graag."

Verschillende auto's werden gecontroleerd na de melding van de schietpartij in Eindhoven (foto: SQ Vision).

Agenten zetten de Tongelresestraat in Eindhoven ruim af na de melding van de schietpartij (foto: SQ Vision).