Waarom doden wolven meer dieren dan ze op kunnen? Frans Kapteijns weet het

Waarom doden wolven meer dieren dan ze op kunnen?

Els Moerkens vroeg zich af waarom wolven toch meer dieren doden dan ze opeten, terwijl bekend is dat ze enkel dieren doden die ze opeten. In principe is dat ze inderdaad enkel doden wat ze opeten, maar bij onbeschermde schapen ligt het inderdaad anders. Dit komt volgens mij doordat schapen in zo’n onbeschermde kudde wolven niet herkennen als vijand. Laat staan dat ze beseffen dat ze opgegeten worden. Als de wolf dan zo’n gemakkelijk buit te pakken heeft, blijft de rest soms gewoon staan. Soms rennen ze weg, maar ze kunnen meestal niet ver weg rennen vanwege de afgesloten weilanden. En volgens mij ontstaat er dan iets, wat elk roofdier en roofvogel heeft. Ze willen geen pottenkijkers, die mogelijk de gevangen en doodgemaakt prooi afhandig willen maken en gaan over tot de aanval.

Larve geelgerande waterkever op de weg na schoonmaken sloot, foto Ilse van Hest

Welk vreemd insect kroop er over de weg?

Ilse van Hest en haar dochter zagen een diertje over de weg kruipen vlakbij een schoongemaakte sloot en stuurden mij een foto. Hierop zie ik een lichtbruin insect met een vrij grote kop. Volgens mij is dit de larve van een geelgerande waterkever, die op zoek is naar water, want buiten het water kan dit insect niet leven. In het water zijn het echte rovers, die zelfs vissen en kikkervisjes opeten. Maar ook als volwassen kevers zijn het echte rovers, die voornamelijk op waterinsecten jagen maar ook kleine vissen en salamanders worden buitgemaakt. Ze leven in allerlei soorten plassen, maar hebben een voorkeur voor dichte onderwatervegetatie. Sloten en vennen zijn favoriet. Als een plas te vol is of er te weinig prooien leven, vliegen ze weg. Dit doen ze voornamelijk in de nacht. Hopelijk heeft deze larve snel wat water gevonden want anders heeft dit diertje het niet overleefd, dat sloot schoonmaken.

Ligusterpijlstaart (foto: Simone van Moorsel)

Ligusterpijlstaart gered uit de vuilnisbak

Simone van Moorsel zag in haar vuilnisbak iets heel bijzonders, want ze vond een ligusterpijlstaart en ze ging over tot het redden van de mooie vlinder. Ligusterpijlstaarten komen in ons land redelijk veel voor omdat de planten waarop deze rupsen leven voldoende aanwezig zijn. Je ziet de rupsen natuurlijk op liguster, maar ook op essen, seringen, Gelderse rozen, sneeuwbessen, gewone vlieren en zelfs op moersasspirea’s. De volwassen nachtvlinders komen in het donker graag op licht af. Het zijn dan ook echte nachtvlinders, die overdag vaak rusten op bomen, aan muren en hekken, maar in vuilnisbakken is niet echt handig.

Dagoogpauw legt eitjes op een brandnetel

Welke vlinder is hier eitjes aan het leggen?

Marie-Louise Weijters en Willy Marcelis hebben iets heel bijzonders gezien. Ze hebben namelijk een vlinder gezien en gefotografeerd die eitjes aan het afzetten was en ze wilden graag weten welke vlinder het is. Als je heel goed naar de foto kijkt, zie je dat de vlinder eitjes afzet op een brandnetel. Daarnaast zie je aan de voelsprieten (knopjes op het einde), dat je te maken hebt met een dagvlinder. Deze twee zaken sluiten al een heleboel mogelijkheden uit. Tot slot zie je aan de vorm van donkere onderkant van de vleugels dat het een vlinder moet zijn uit de familie van schoenlappers. Bij die familie horen een paar bekende dagvlinders, zoals atalanta, kleine vos en ook de dagpauwoog en deze laatste is het. Je ziet dus hier een vrouwtjesdagpauwoog een heleboel groene eitjes afzetten op een brandnetelstengel. Verklaring naam familie schoenlappers vlinders: Dit heeft te maken met juist die onderkant van de vleugels van deze familie. Bij al deze dagvlinders is de onderkant over het algemeen donker gekleurd met donkere vlekken. Dit deed de naamgevers denken aan de tijd dat de schoenlappers versleten schoenen oplapten met stukjes leer. Helaas konden ze bijna nooit de kleur vinden van die versleten schoen en zagen de onderkanten van de vleugels van die dagvlinders eruit als de opgelapte schoenen.

Penseelkever (foto: Nienke Verbeek)

Wat is dit voor een insect, lijkt op een bij en zit vol stuifmeel

Nienke Verbeek zag tijdens haar wandeling een vreemd insect in de bloesem zitten en vroeg zich af of het een bij was. Het insect Dat ze zag was een diertje met gelige dekschilden en daarop zwarte vlekken. Ook zie je heel veel haren op het diertje. We hebben hier dan ook te maken met een penseelkever. Opvallend zijn ook de antennes die op het eind nog wat vertakt zijn, dus hoort dit insect bij de bladsprietkevers. Met die mooie tekeningen op zijn dekschilden doet deze kever duidelijk aan mimicry: als je snel kijkt, denk je een hommel of bij te zien. Menig roofdier of predator zal hiervan schrikken en dus van de penseelkever afblijven. Op het menu van penseelkevers staan de zachtere delen van planten. Het liefst eten ze schermbloemige planten met witte bloemen. Maar ook de zachtere delen van de margriet, meidoorn, liguster en els worden gegeten. De larve leeft twee jaar in rottend hout en eet dat hout ook.

Kolibrievlinder – Jan Rijpma

Publicatie: 23 aug. 2015 In deze tijd krijg ik heel veel foto’s en filmpjes binnen waarop de kolibrievlinder te zien is en daarom plaats ik nu een filmpje van Jan Rijpma. De film is opgenomen op halve snelheid. Stilstaan en dan bliksemsnel weer naar een andere bloem. Ook wel Onrustvlinder of Meekrapvlinder genoemd. Humming-bird Hawk Moth. Ketelweg Dronten Flevoland

Rupsen pakken boom in (foto: Jan Senders)

Wie pakt al die bomen toch van top tot teen in?

Jan Senders zag langs een fietspad allemaal van topt tot teen ingepakte bomen staan en hij vroeg zich af wat dat is. Dit fenomeen kan je vooral tegenkomen in mei en juni. Om zich te beschermen tegen vijanden spinnen de rupsen van spinselmotten, ook wel stippelmotten genoemd, gezamenlijk een groot web. Dit grote web kan een hele struik of zoals op de foto van Jan Senders een hele boom beslaan. Het web is vrij taai en vogels en andere rupsen etende dieren kunnen er niet door. De rupsen kunnen dan ongestoord zo’n struik of boom helemaal kaal vreten. Daarna vindt de verpopping plaats in dat web. Als de vlinders dan eenmaal verdwenen zijn, krijgen die ingepakte struiken en bomen nieuwe blaadjes, niets aan de hand dus.

