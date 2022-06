Sieraden gestolen door nep-verzekeringsagent: twee mannen aangehouden

Twee mannen zijn aangehouden omdat ze sieraden zouden hebben gestolen van een bejaarde vrouw in Waalre. Dit gebeurde donderdag. De verdachten zijn mannen uit Leeuwarden, 32 en 21 jaar oud.

De 87-jarige vrouw was thuis toen ze donderdag ineens iemand hoorde aanbellen. Omdat ze op de intercom niet kon zien wie er voor de deur van het appartementencomplex stond, besloot ze naar beneden te lopen om te kijken wie er aangebeld had.

'Bent u goed verzekerd?'

De man die daar stond beweerde dat hij van de verzekering was en een kijkje kwam nemen of de vrouw goed verzekerd is voor haar sieraden. Daarop deed het slachtoffer de deur open en nam ze de man mee naar haar appartement. Daar vroeg de man of de vrouw haar sieraden bij elkaar wilde zoeken, zodat hij ze zou kunnen beoordelen. Daarop pakte de vrouw haar sieraden en samen met de man stalde ze die uit op de tafel.

Ineens ging haar telefoon. Ze werd gebeld door een onbekend nummer. Vervolgens zag ze hoe de man alle sieraden bij elkaar griste en wegrende. De bejaarde vrouw riep luid om hulp. Toen ze de galerij van het complex opliep, zag ze een medebewoner worstelen met de verdachte. Maar na een worsteling wist de verdachte toch ervandoor te gaan.

Politie maakt zich zorgen

De politie zegt dit soort berovingen steeds vaker te zien. "Dieven die contact opnemen met oude, kwetsbare slachtoffers en zich voordoen als medewerkers van een verzekeringsmaatschappij. De dieven vragen of de ouderen goud in huis hebben en of ze dit mogen zien om te kijken of de ouderen wel goed verzekerd zijn. Wij zien het aantal slachtoffers van deze praktijken oplopen en maken ons daarom zorgen over deze vorm van diefstal."