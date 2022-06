Kees (77) bouwt Van Gogh-schilderijen na zodat wij er wat van leren

"Vincent van Gogh maakte kunst van totale misère", vertelt Van Gogh-liefhebber Kees Rovers uit Nuenen in zijn tuin. "Mijn kleinkinderen kennen dat helemaal niet meer. Daardoor verliest het zijn waarde." Om de herinnering in leven te houden, bouwt hij de kunstwerken levensgroot na. En dan staat zijn schuur er ook nog vol mee. In deze video leidt hij je rond langs zijn tableaux vivants.

Carlijn Kösters Geschreven door