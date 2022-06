Vader trots na WK-stunt Guurtje Praasterink: 'Ze heeft niets te verliezen'

Teun Praasterink uit Eindhoven glimt van trots. Zijn dochter Guurtje (19) zorgde zondag voor een daverende verrassing op het WK schoonspringen door zich als debutante te plaatsen voor de finale op de tienmeterplank. De finale vindt om zeven uur maandagavond plaats.

"Het was een heel mooie wedstrijd, waarbij het tot het einde spannend bleef", vertelde Teun maandagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. De beste twaalf schoonspringers mochten door naar de eindstrijd. Guurtje, die al sinds haar zevende aan schoonspringen doet, eindigde in de halve finale als elfde. Ze behaalde 289,90 punten. Haar sprong tijdens de voorronde was goed voor 287,70 punten.

"Contact hebben is een beetje lastig."

Teun is samen met zijn vrouw aanwezig in Boedapest, waar het WK plaatsvindt. "We hebben dus ieder moment gevolgd." Heel veel contact met hun dochter kunnen ze echter niet hebben, omdat zij zich moet houden aan de coronamaatregelen. "Feitelijk bevindt ze zich in een bubbel", legde Teun uit. "Dat wil zeggen dat contact hebben een beetje lastig is. We mogen haar wel spreken, dat doen we ook, maar we gaan bijvoorbeeld niet met zijn allen door Boedapest wandelen." Ook om te voorkomen dat via via teamgenotes van Guurtje besmet zouden kunnen raken. "Guurtje probeert zich daar goed aan te houden."

"Guurtje gaat gewoon maximaal springen."