Woede over autobranden in Eindhoven: 'Dat ze zichzelf in brand steken!'

Jolanda is ontzettend boos. Haar auto is een van de vele die zondagnacht in vlammen opgingen op de parkeerplaats van een flat aan de Urkhovenseweg in Eindhoven. Ze had haar auto pas vijf maanden en zou er over een paar weken mee op vakantie gaan.

Jolanda's auto is van binnen helemaal uitgebrand. "Je kunt aan de voorkant niet eens meer zien welk merk auto het is", vertelt ze.

Ontzettend boos

Volgens haar is er overduidelijk sprake van brandstichting. Ze wijst op de benzinesporen op de parkeerplaats voor haar flat en de jerrycans die daar zijn gevonden. Ze is er kapot van. "Dat ze zichzelf in brand steken in plaats van de auto van iemand anders!"

In totaal zijn tien auto's beschadigd geraakt bij de brand, die rond twee uur 's nachts werd ontdekt. Zeker acht auto's zijn volledig uitgebrand. Een bewoner verloor zelfs twee auto's bij de brand. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar de flat.

'Mijn schoonmoeder had de fotoboeken al gepakt'

Naast Jolanda is ook Tanju een van de getroffenen. Zijn busje ging in vlammen op, evenals het gereedschap dat daarin lag. Tanju is zzp'er in de bouw en had deze dag moeten werken. Twee klussen stonden in zijn agenda.

Tanju werd 's nachts door zijn schoonmoeder wakker gemaakt. Zij dacht dat de flat in brand stond en had de fotoboeken al gepakt om die in ieder geval veilig te stellen. "Ze was in paniek", vertelt Tanju. Maar toen hij uit het raam keek, zag hij dat de brand niet woedde in de flat maar op het parkeerterrein. Vervolgens zag hij dat een van de getroffen auto's die van hem was.

Volgens een 112-correspondent was er sprake van een heuse vuurzee. "Agenten hebben de parkeerplaats afgesloten en aangemerkt als plaats delict."

Meerdere branden de laatste tijd

Volgens de 112-correspondent hebben er de laatste tijd meerdere nachtelijke autobranden in Eindhoven plaatsgevonden waarbij vermoedelijk sprake is van brandstichting.