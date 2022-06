Nog even doorbijten, maar dan breken weer zomers warme dagen aan

Er komen weer een paar zomers warme dagen aan. Maar deze maandag wordt nog even doorbijten, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.

"Je hebt een stevige paraplu nodig vandaag", vertelde Wilfred maandagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "In de loop van de ochtend breekt het zonnetje misschien even door, maar verder is de bewolking behoorlijk dik. In de loop van de middag trekken vanuit het zuiden pittige buien over Brabant en krijgen we lokaal veel neerslag. Hier kan onweer bij zitten. Ook windstoten behoren tot de mogelijkheden. Maar die buien duren gelukkig vrij kort."

In de loop van de middag en met name de avond klaart het vanuit het zuiden breed op. "Dan kunnen we nog even van de zon genieten tot zonsondergang. Dan ziet het er allemaal een stuk vriendelijker uit. We halen een temperatuur van 18 tot 22 graden, als het meezit."