Schuurbrand in Asten onder controle, NL-alert ingetrokken

Een schuur aan de Laarbroek in Asten is maandagmiddag in brand gevlogen, zeer waarschijnlijk na een blikseminslag. Het vuur is inmiddels onder controle, meldt de brandweer. Omdat het dak bestond uit asbestplaten heeft de brandweer een NL-alert verstuurd. Dat is later ingetrokken nadat bleek dat de asbestdeeltjes door de hevige regen in de directe omgeving zijn neergeslagen.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Het vuur brak tegen drie uur uit. Op dat moment was in Asten onweer losgebarsten. De schuur werd vermoedelijk door een blikseminslag getroffen. Door de hevige rookontwikkeling in combinatie met asbestgevaar, schaalde de brandweer op naar de categorie grote brand. De brandweer liet twee wagens voor extra bluswater aanrukken. Na ongeveer een uur was het vuur onder controle.

De schuurbrand aan de Laarbroek in Asten. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision