Eardly stamt af van slaven en plantagehouders: 'Blij met slavernijmonument'

Tilburg krijgt vrijdag een slavernijmonument, als eerste stad in Brabant. Eardly van der Geld (64) uit Goirle is er blij mee. Hij strijdt al 45 jaar voor gelijkheid en tegen discriminatie en hij onderzocht ook zijn eigen slavernijverleden: “Onder mijn voorouders zijn slaven, maar ook plantagehouders.“

Eardly is voorzitter van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst in Tilburg. Veertig jaar geleden kwam hij vanuit Curaçao naar ons land om hier te studeren. “Toen was er nog helemaal geen erkenning voor het leed door het slavernijverleden. Dat werd maar in een heel kleine kring begrepen.”

“Ik heb zowel de plantagehouder als de slaaf in mij."

Om meer inzicht te krijgen in zijn eigen geschiedenis, onderzocht Eardly van der Geld het slavernijverleden van zijn eigen familie. Het bracht hem opzienbarende inzichten. “Ik heb zowel de plantagehouder als de slaaf in mij. Want de slavenhouders gingen met slavinnen naar bed. Zij werden verkracht.” Toen hij dit te weten kwam, moest hij dat emotioneel verwerken: “Het geeft maar weer aan hoe ingewikkeld de geschiedenis is.” Door deze ingewikkelde geschiedenis, kan Van der Geld ook maar beperkt terug in de tijd: “Het is moeilijk om nu nog te achterhalen door welke plantagehouder een slavin verkracht werd.”

“Ik hoopte recht te vinden, maar zelfs bij de politie vond ik het niet.”

Openlijk racisme, Eardly heeft het ook zelf meegemaakt: “Dat je voor een discotheek staat en niet naar binnen mag. En als je ze dan vraagt waarom niet, dan zeggen ze dat er een studentenfeestje aan de gang is. Maar dat was helemaal niet zo, hoorde ik van mensen die naar buiten kwamen.” Van der Geld stapte naar de politie, maar kreeg nul op zijn rekest: “De mensen die bij de deur stonden, maakten de politie wijs dat ik agressief was. Zo dom was ik natuurlijk niet. Maar ik werd opgedragen om weg te gaan en dat heb ik dus gedaan.” Hij werd er wanhopig van, vertelt hij: “Ik hoopte recht te vinden, maar zelfs bij de politie vond ik het niet.” Zijn persoonlijke ervaring met discriminatie maakte de activist in hem wakker. “Ik wilde weten: hoe is dit ontstaan? Waarom kunnen we niet gewoon met elkaar door één deur?"

"Ik zie dat er deuren opengaan voor mensen van Surinaamse en Antilliaanse afkomst.”