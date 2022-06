Mister NAC is terug bij de club: ‘Ik kijk niet naar namen en functies’

Na een jaar afwezigheid keert Ton Lokhoff terug bij zijn geliefde NAC. Samen met de nieuwe trainer Robert Molenaar stond ‘Mister NAC’ maandagmorgen voor het eerst op het trainingsveld. Naast zijn rol als assistent gaat Lokhoff zich ook bezighouden met de scouting. Al duurt het nog even voor hij daarmee aan de slag kan.

Het is een onderdeel van zijn ‘nieuwe’ rol. Iets wat de in geboren Bredanaar erg leuk vindt. “Ik vind het heerlijk om met hongerige jongens op het veld te staan. Ik ga de jonge spelers bijstaan met raad en daad. Maar de functie is heel breed.”

Maar Ton Lokhoff heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. “Het zou gek zijn als we niet mijn netwerk gaan gebruiken. We gaan kijken naar welke posities we nodig hebben en dan kan ik gaan kijken bij mijn contacten.”

Lokhoff vervolgt zijn verhaal: “Ik ga ook de scouting ondersteunen en kijken hoe de jeugd nog beter kan doorstromen naar het eerste elftal. Ik ga dat niet alleen doen. We gaan veel samenwerken binnen de verschillende geledingen van de club. Ik kijk niet naar functies en namen. We gaan het samen doen.”

Daarom blaast bij NAC nog niemand hoog van de toren. Er wordt nog niet gesproken over een plek bij de eerste twee. Voorlopig is een plek in de nacompetitie het doel. Maar Molenaar is fanatiek genoeg om veel te eisen van zijn spelers.

“NAC moet beseffen dat ze NAC zijn. Daarmee bedoel ik dat de verwachtingen hier altijd hoog zijn. Er zitten hier niet voor niks zoveel supporters op de tribune. Zij willen een klinkende munt zien. Dat lijkt voor nu nog een brug te ver. Maar we willen elke wedstrijd winnen, met een herkenbare speelwijze. Mouwen opstropen kan iedereen. Samen gaan we dan bouwen aan een fundament waarop we door kunnen pakken.”