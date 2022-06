Chauffeur sluit zichzelf buiten, auto met draaiende motor bijna in rook op

Een automobilist is maandagmiddag in Asten gestrand met een lege accu. Niets bijzonders, maar toen hij met startkabels zijn auto weer aan de praat kreeg, sprong het voertuig spontaan op slot en kon de eigenaar niet achter het stuur kruipen. Hij liet de draaiende auto achter om de reservesleutels te halen in Oss. Dit is een rit waar je heen en terug ongeveer een uur en drie kwartier over doet.

Frits van Otterdijk Geschreven door