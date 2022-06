Wapen van Boxtel op klaarlichte dag van gevel gemeentehuis gestolen

Het wapenschild dat aan het gemeentehuis van Boxtel hangt, is maandag op klaarlichte dag van de gevel gestolen. Oplettende wijkagenten kregen al snel een verdachte in het vizier. Na enige tijd posten bij zijn huis, grepen ze hem in de kraag. Het wapenschild had hij thuis verstopt.

Frits van Otterdijk Geschreven door