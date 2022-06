Gedroomd Wimbledon-debuut voor Van Rijthoven: 'In de tweede set was ik los'

Het sprookje van Tim van Rijthoven gaat maar verder. De Roosendaalse tennisser won maandag zijn eerste wedstrijd op Wimbledon. De Brabander noemde het na afloop 'een jongensdroom'.

Waar hij zich op het Libéma Open nog een nuchtere Brabander noemde, moest Van Rijthoven nu toegeven dat hij nerveus was. “Op Wimbledon staan was voor mij een jongensdroom die uitkwam, dat bleek in de eerste set ook, ik was een beetje nerveus en moest wennen aan de mooie ambiance eromheen.”

De Roosendaler werd al snel gebroken in de eerste set maar wist zich terug te knokken. Dat was voor Van Rijthoven het kantelpunt. “Ik begon stroef, hij gooide de bal heel hoog op, waardoor het lastig was om de service goed te retourneren. Uiteindelijk sleepte ik de eerste set toch naar me toe met 7-6. Toen ik hem in de tweede set gelijk brak, was ik los.”

In de tweede en derde set had hij geen kind meer aan zijn tegenstander Federico Delbonis. Hij won eenvoudig met 6-1 en 6-2.

Wie zijn tegenstander wordt in de volgende ronde is nog afwachten. De wedstrijd tussen Carlos Taberner en Reilly Opelka kon maandag niet worden afgemaakt bij een 2-0 voorsprong voor Opelka. Het werd namelijk te donker op Wimbledon.