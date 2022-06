Dode bij bedrijf in Tilburg, agenten zetten plaats delict af

Bij een bedrijf aan het Heieinde in Tilburg is dinsdagochtend rond negen uur iemand om het leven gekomen. Wat daar precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt.

Vanwege de ernst van de situatie werd rond kwart over negen een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer heeft het niet gered. Plaats delict

De politie doet onderzoek en heeft een plaats delict afgezet, laat een politiewoordvoerder weten.