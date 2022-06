Dode bij bedrijf in Tilburg is man uit Chaam, vermoedelijk bedrijfsongeluk

Bij voedselfabrikant Agristo aan het Heieinde in Tilburg is dinsdagochtend rond negen uur iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer is een 58-jarige man uit Chaam. De arbeidsinspectie heeft samen met de politie onderzoek gedaan naar dit bedrijfsongeval. Wat precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt.

Vanwege de ernst van de situatie werd rond kwart over negen een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer heeft het niet gered. Uitgebreid onderzoek

"Vermoedelijk gaat het om een bedrijfsongeluk", laat een politiewoordvoerster weten. "Maar we doen wel uitgebreid onderzoek. Er wordt voor de zekerheid niets uitgesloten."

De politie onderzoekt wat er is gebeurd bij het bedrijf Agristo in Tilburg (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).