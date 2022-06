Scooterrijder (86) overleden na botsing in Oss

De 86-jarige scooterrijder uit Oss die maandagmiddag gewond raakte bij een botsing op de Hertogensingel in zijn woonplaats is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Hertogensingel met de Schelversakker. De scooterrijder kwam daar in botsing met een auto. De bestuurder van die auto wilde de rotonde op dat moment verlaten. "Vermoedelijk heeft hij vanwege de weersomstandigheden de scooterrijder over het hoofd gezien", laat een politiewoordvoerder weten. Traumateam

Een traumateam verleende direct eerste hulp waarna het slachtoffer met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Daar is hij alsnog aan zijn verwondingen overleden. LEES OOK: Scooterrijder zwaargewond bij ongeluk in Oss