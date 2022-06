Vrouw (29) die half uur op vrije voeten was weer vast na mishandeling agent

Een 29-jarige vrouw uit Tilburg is maandag opgepakt voor het mishandelen van een politieagent nadat zij een half uur eerder vrij was gekomen uit de cel. De vrouw besloot na haar vrijlating op tafel te gaan liggen waarna een politieagent haar buiten zette. Eenmaal buiten draaide de vrouw door en mishandelde zij de agent.

De 29-jarige vrouw is een bekende van de politie. Na haar vrijlating ging ze kort ergens anders heen, maar ze kwam na een half uur terug om haar fiets op te halen bij het politiebureau. Toen een agent aan de balie vroeg of zij even kon wachten zodat hij wat dingen op kon zoeken in het systeem, ging de vrouw op tafel liggen.

De agent vroeg de vrouw meerdere keren om van tafel te gaan. Dat weigerde de 29-jarige waarna zij buiten werd gezet. De vrouw draaide door toen zij voor het politiebureau aan de Stationsstraat stond en sloeg de agent in zijn gezicht. De vrouw is direct opgepakt en ingesloten. In totaal is zij een half uur op vrije voeten geweest.