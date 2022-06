Henk heeft 6000 wielertruitjes en exposeert voor La Vuelta in de Grote Kerk

Henk Theuns (72) uit Made spaart al bijna zijn hele leven lang wielertruien. Een hobby die een beetje uit de hand is gelopen, want naar eigen zeggen heeft hij nu rond de 6000 tricots. Van Jan Janssen en Joop Zoetemelk tot aan Lance Armstrong en Bernard Hinault: Theuns heeft ze allemaal. Vanaf vrijdag exposeert hij voor La Vuelta Holanda in de Grote Kerk van Breda.

"Deze is van Basje Maliepaard uit Etten-Leur geweest", zo vertelt Theuns. "Hij won in 1962 het puntenklassement in de Vuelta. Ik vind het echt een hele mooie!"

Henk Theuns doet een greep in zijn verzameling en houdt een schitterend, zestig jaar oud wielertruitje omhoog. Het is diep blauw met een eenvoudig wit kader waar met knalrode letters St. Raphaël in staat. Het kan vanwege de dikke stof met recht een truitje worden genoemd.

En zo heeft Henk er nog veel en veel meer. Het is daarom niet zo vreemd dat de organisatie van La Vuelta Holanda bij hem aanklopte voor zijn gigantische verzameling wielertricots. In aanloop naar de Ronde van Spanje, met de etappe Breda-Breda op 21 augustus, heeft de stad met deze expositie iets speciaals te bieden. In de Grote kerk nog wel. "Na al die jaren verzamelen is dit echt heel bijzonder voor mij", zegt Henk trots. "Een expositie in de Grote Kerk is echt top."

Terwijl Henk over zijn verzameling memoreert, is ontwerper Jan Konings ondertussen druk doende om een aantal wielershirts in de kerk op te hangen. Er wordt geboord en gezaagd aan grote houten stellages waar de truitjes aan komen te hangen. Langzaamaan geeft Konings de expositie 'Koerstrui in de kerk' smoel.