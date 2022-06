PSV verrast en legt toptalent Xavi Simons vast tot de zomer van 2027

PSV heeft Xavi Simons (19) langdurig vastgelegd. De talentvolle Nederlandse middenvelder ondertekende dinsdagavond in Eindhoven een contract tot de zomer van 2027. Simons komt over van de Franse topclub Paris-Saint Germain en voetbalde eerder in de jeugdopleiding van Barcelona. Daar werd hij gezien als een van de parels.

Simons kwam in het sterrenensemble in Parijs, waar hij teamgenoot was van onder andere Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar, afgelopen voetbalseizoen negen wedstrijden in actie. Het contract van Simons bij PSG loopt deze zomer af.

Hij kon in Frankrijk zijn contract verlengen, maar de jeugdinternational verkiest PSV boven de Franse kampioen, laat PSV weten. Dinsdag reisde Simons naar Eindhoven voor zijn medische keuring en rondden club en speler de contractonderhandelingen af.

Veel energie

Directeur Voetbalzaken John de Jong vertelt dat PSV veel energie in de komst van Simons heeft gestoken: “We hebben dit seizoen bijna alle wedstrijden waarbij hij aan de aftrap verscheen gezien. Buiten alle interlands die hij voor Oranje onder 19 speelde, zagen we hem in de Youth League live in Leipzig, Parijs, Brugge, Manchester en tegen Sevilla. Daarin overtuigde hij ons. Xavi heeft alles in zich om door te groeien tot een belangrijke speler voor PSV. Het pad daar naartoe wil hij graag met ons bewandelen.”

Simons is de derde aanwinst van PSV voor het nieuwe voetbalseizoen. Eerder legde de Eindhovense topclub de keepers Walter Benítez en Boy Waterman vast en huurde de club Ki-Jana Hoever van het Engelse Wolverhampton Wanderers.