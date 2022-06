Marijke maakt zich op voor tropische storm Curaçao: 'Het wordt spannend'

Marijke Pelders zet zich op Curaçao schrap voor de tropische storm Bonnie. Die zal naar verwachting komende nacht de ABC-eilanden bereiken en zou weleens kunnen uitgroeien tot een orkaan. Marijke komt oorspronkelijk uit Rijen maar woont tegenwoordig in Willemstad.

"Ik heb alle losse dingen en spullen die rondzwierven inmiddels uit mijn tuin gehaald", liet Marijke woensdagochtend weten in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "De buren zijn ook druk bezig om alles op te ruimen."

"De vraag is hoe lang dit zal duren."

Na een oproep van de overheid om zich voor te bereiden op het zware en vermoedelijk zeer natte weer van de komende dagen slaan bewoners massaal voedsel en drinken in. Op Curaçao wordt vanwege de tropische storm een avondklok ingesteld. Die gaat woensdagmiddag om vier uur plaatselijke tijd in. "We moeten dan thuis binnen zijn en mogen dan voorlopig niet naar buiten", legde Marijke uit. "De vraag is hoe lang dit zal duren. We krijgen gaandeweg de storm pas te horen wanneer we weer naar buiten mogen." Sowieso zijn de scholen op Curaçao donderdag en vrijdag gesloten en moeten alle winkels dicht. Het grootste ziekenhuis van Curaçao heeft het volledige operatieprogramma stilgelegd en alle polibezoeken afgezegd. Alleen de afdeling Spoedeisende Hulp blijft tijdens het passeren van de storm open.

"Ik dacht eerst nog aan de 'KNMI-code rood'."

Marijke, lachend: "Toen ze hier afgelopen ochtend code rood afkondigden, dacht ik nog aan de 'KNMI-code rood' uit de tijd dat ik nog in Nederland woonde. Dat je een extra flesje wijn koopt en het dan verder wel uitzit. Dat het allemaal wel losloopt. Maar nu ze hier de scholen sluiten en al die andere maatregelen nemen, realiseer je je: okay, dit moet ik toch serieus nemen. Dus ik keek afgelopen avond in de koelkast en dacht: misschien moet ook ik morgenochtend nog even de supermarkt in..." Naast het inslaan van extra water en eten heeft Marijke ook gedacht aan zaklampen. "Want de elektriciteitsdraden bevinden zich hier vooral boven de grond. De kans dat daarmee iets gebeurt, is dus aanzienlijk."

"Benieuwd hoe het er hier over twee dagen uitziet."