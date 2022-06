15-jarig meisje op klaarlichte dag beroofd door man met mes

Een 15-jarig meisje is dinsdagmiddag in Tilburg beroofd van haar fiets en tas. De dader, een man, bedreigde haar met een mes en ging er met haar spullen vandoor. Hij is nog voortvluchtig.

Het slachtoffer stond om vier uur 's middags bij bibliotheek De LocHal op de Burgemeester Brokxlaan. Daar sprak een man haar aan. Hij eiste dat het meisje haar fiets aan hem gaf. Toen zij dit niet deed, haalde hij een mes tevoorschijn. Toen ging ze overstag. De dader reed op de fiets met haar tas weg in de richting van supermarkt Albert Heijn. Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar was volgens de politie erg geschrokken. Getuigen

De politie zoekt getuigen roept hen op zich te melden. De gestolen fiets is volgens de politie een donkerblauwe damesfiets met een draagrek aan de voorkant. De dader is een getinte man en is tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij heeft krullend haar en is 1,75 meter lang. Tijdens de beroving droeg hij een zwart trainingspak met witte Nike-schoenen.