Eindelijk naar de kapper dankzij de Verzorgingsbank: 'Geeft zelfvertrouwen'

De 61-jarige Marije kon haar geluk niet op toen zij na een jaar weer naar de kapper kon. Mensen in de minima, zoals Marije, kunnen bij de Bossche Verzorgingsbank een gratis knipbeurt, massage, schoonheidsbehandeling of manicure krijgen. "Het geeft zelfvertrouwen en meer zekerheid."

De Bossche Verzorgingsbank kwam voor haar dan ook als een geschenk uit de hemel. "Ik was al een jaar niet naar de kapper geweest dus ik zag er niet uit. Het was heel fijn om in de watten gelegd te worden want dat ben ik niet gewend."

De behandeling bezorgde haar achteraf een beter gevoel. "Mijn zelfvertrouwen kreeg een boost. Ik deed meteen leuke kleren aan en mensen zeiden dat ik er mooi uitzag."