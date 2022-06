Met de auto tot aan de deur van de molen? 'Niemand buitensluiten'

Bezoekers van molen De Zwaan in Vinkel moeten hun auto parkeren en daarna 500 meter lopen over een zandweggetje. Ook ouderen en en mindervaliden. Het pad naar de molen is namelijk alleen bedoeld voor wandelaars en fietsers. Toch rijden er ook iedere dag auto's. Buurtbewoners en het gemeentebestuur willen het pad nu afsluiten. Hans van de Ven van Stichting De Vinkelse Molen is boos. "Bezoekers en medewerkers die afhankelijk zijn van de auto, worden zo buitengesloten. Een schande."

Molen De Zwaan staat sinds 2020 midden in de natuur in Vinkel. Maar bij de bouw is niet genoeg rekening gehouden met de toegangsweg. In het bestemmingsplan staat dat auto's de enige weg naar de molen niet in mogen. En dus is de molen officieel onbereikbaar voor mensen die geen 500 meter kunnen lopen of fietsen.

Toch gebeurt het dagelijks dat automobilisten – soms door onwetendheid – het pad in rijden. “Nergens is aangegeven dat er een verbod is voor gemotoriseerd verkeer. Als ik in de woonkamer of achtertuin zit, hoor ik meerdere keren per dag auto’s over het pad rijden. Onze rust is weg”, vertelt een boze buurman. “Als wij er iets van zeggen, zien de meeste Vinkelnaren ons als de mensen die zeuren, maar het bestuur komt de gemaakte afspraken niet na."

Maar volgens Stichting De Vinkelse Molen is het niet hun schuld dat auto's over het Molenpad rijden. "Het pad is van de gemeente, dus wij kunnen niet handhaven. Wel sturen wij onwetende bezoekers teug naar het parkeerterrein aan het begin van het zandpad. Maar mensen die slecht ter been zijn of een handicap hebben, mogen gerust bij de molen parkeren.”