Zeldzame hop broedt eieren uit in het Leenderbos: 'Niemand mocht het weten'

De hop, wie kent hem niet? De meeste mensen waarschijnlijk, want de vogel vliegt zelden rond in Nederland. En nog zeldzamer zijn de broedende exemplaren. Boswachter en ecoloog Bjorn Allards ontdekte in juni een hop-nest in het Leenderbos tussen Heeze en Leende. Volgens hem het vijfde broedgeval sinds 1974 en dat heeft alles te maken met klimaatverandering.

Vogelaars die nu vliegensvlug naar het Leenderbos willen stuiven, moeten pas op de plaats maken. Het broedend paar en hun kroost is allang uitgevlogen. "We hebben de ontdekking bewust stilgehouden om verstoring te voorkomen", zegt boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer. De hop is een opvallende vogel met een grote lichtbruine kuif, zwart-witte vleugels en zwarte lange snavel. Hij (of zij) zoeken veelal voedsel op de grond. Op het menu staan krekels, wormen, slakken, rupsen en dergelijke. Een hop wisselt de heide af met schrale graslanden en bos. Het Leenderbos als broedlocatie is niet toevallig. Schram: "Er zijn vogelakkers aangelegd en de variatie van het landschap is groot."

Zijn collega Allards had vorig jaar al eens een hop gespot. Begin mei hoorde hij een hop zingen en toen gingen alle alarmbellen rinkelen. "Het zijn de mannetjes die zingen als ze zoeken naar een partner om mee te paren. Is dat achter de rug, dan zijn ze stil. Deze hop zong maar half-half. Dat zou betekenen dat hij middenin de paartijd zat." De theorie van Allards bleek te kloppen. Samen met boswachter Schram ging hij posten en al snel zagen ze een paar hoppen. Ze vlogen onvermoeid op en neer naar eenzelfde plek in het bos. Behoedzaam volgend, ontdekten de boswachters het nest. Gebouwd in een oude woning van een Groene Specht. "Ze maken zelf geen holtes in bomen. De broedtijd duurt ongeveer twee weken. En de jongen blijven daarna nog dertig dagen op het nest", vertelt Allards.

