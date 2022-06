Björn Koreman mist EK atletiek: 'Toch geen onschuldig pijntje'

Pech blijft Björn Koreman uit Geertruidenberg achtervolgen. De marathonloper moet het EK atletiek in augustus in München overslaan. De atleet heeft een heupblessure opgelopen die hem wekenlang aan de kant houdt.

"Waar ik een paar weken geleden nog dacht dat het een onschuldig pijntje in mijn heup was, kreeg ik de realiteit te horen van de sportarts. Een stresshaard in mijn ilium, wat dus vier weken looprust betekent. Met nog zeven weken tot de EK kan daar dus meteen een streep doorheen", schrijft de 31-jarige atleet op Instagram.

Olympische Spelen

Het EK zou zijn eerste grote toernooi worden. Koreman voldeed in de april in de marathon van Rotterdam ruimschoots aan de limiet met een tijd van 2 uur 10 minuten 32 seconden. Vorig jaar liep Koreman deelname aan de olympische marathon mis. Hij had wel aan de limiet voldaan, maar er waren nog vijf andere atleten met de limiet op zak.

De Atletiekunie koos voor de drie mannen met de beste tijden. "Hierdoor voelt het extra zuur, maar ook hier zal ik weer sterker uitkomen om de komende marathons te gaan vlammen richting Parijs 2024", schrijft Koreman, Tom Hendrikse en Ronald Schröer blijven nu over als deelnemers aan de marathon bij het EK.