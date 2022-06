Plofkraakbende met man uit Deurne opgerold: 21 zaken opgelost

Een man uit Deurne is dinsdag opgepakt, omdat hij deel zou uitmaken van een plofkraakbende. Volgens Europol is hij samen met twaalf anderen verantwoordelijk voor 21 explosies bij geldautomaten in Duitsland. Daarbij hebben ze volgens de opsporingsdienst 1,6 miljoen euro buitgemaakt.

Het ontmantelen van de bende begon in maart. Toen werden drie mensen gearresteerd in de buurt van het Duitse Bonn. Daarna hield de politie ook een aantal Nederlanders aan. Dinsdag was de arrestatie van een man uit Deurne het voorlopige slotstuk van de politieoperatie.

Vier miljoen schade

Na de aanhoudingen zijn 28 gebouwen in Nederland en Duitsland doorzocht. Daaronder zijn huizen van verdachten en bedrijven waar ze mogelijk hun vluchtauto's hebben gehuurd. In één gebouw in Duitsland zijn 35 mobiele telefoons in beslag genomen. Plofkrakers gebruiken vaak snelle auto's, zoals Audi's en BMW's, om uit handen van justitie te blijven.

De explosies veroorzaakten volgens Europol zo'n 4 miljoen euro aan schade. De opsporingsdienst zegt dat dit laat zien dat de criminelen niets geven om de risico's die zij namen bij de explosies. In de buurt van de ontplofte geldautomaten wonen namelijk mensen, die gewond hadden kunnen raken.