Guus Meeuwis en Manon Meijers gaan nu écht trouwen

Guus Meeuwis en Manon Meijers geven elkaar komend weekend het jawoord. Het stel gaat na meerdere keren uitstellen vanwege de coronacrisis nu echt trouwen, zo meldt het management van Meeuwis.

Het stel is 'in de zevende hemel en met hun hoofd in de wolken' en de twee zijn druk bezig met de voorbereidingen.

De Brabantse zanger vroeg styliste en tv-presentatrice Manon Meijers in de zomer van 2019 ten huwelijk. Over de trouwplannen wilde hij nog niet veel verklappen.

Radio-dj Frank Dane vroeg hem eerder of de bruiloft in het buitenland of in Nederland is. Daarop reageerde Meeuwis cryptisch: "Het is overal, de liefde is overal."

Shownieuws meldde dinsdagavond dat de ceremonie in Portugal plaats zou hebben.