Boeren willen vanaf maandag het land stilzetten: 'Heel Nederland plat'

Boze boeren zijn van plan om maandag 4 juli opnieuw in opstand te komen. Groter, langer en op meer plekken, als we de eerste plannen mogen geloven. "Heel Nederland plat", wordt in verschillende Telegramgroepen geschreven. In Brabant willen boeren onder andere naar Eindhoven Airport, Jumbo in Veghel en de grensovergang bij Hazeldonk.

"Onze regering is nog niet onder de indruk van de acties van de agrarische sector en plattelanders", begint het bericht van de boeren. "Tijd voor grote acties vanaf maandag 4 juli. Nederland dicht, maar hou het netjes."

Ultimatum voor Den Haag

De boeren geven Den Haag een ultimatum. De acties kunnen volgens hen namelijk maar op één manier gestopt worden. "Tot deze tijd heeft onze regering de tijd om de plannen in de prullenbak bak gooien." Als maandagochtend de stikstofplannen nog niet van tafel zijn, willen de boeren 'het hele land platleggen'.

De locaties zijn nog niet heel concreet maar in de eerste plannen staan Schiphol, Eindhoven Airport, Den Haag, de Rotterdamse haven en alle distributiecentra voor levensmiddelen. Het gaat dan om de Jumbo in Veghel, Albert Heijn in Tilburg en SPAR in Waalwijk.

Daarnaast wordt er gesproken om alle grote vervuilers van Nederland 'dicht te zetten' en de grote grensovergangen zoals die bij Hazeldonk te blokkeren. "En we openen het niet eerder tot onze regering de plannen heeft gewijzigd."

Eindhoven Airport

Een woordvoerder van de luchthaven in Eindhoven zegt de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en contact te houden met marechaussee en de politie. "Het gaat nu nog om geruchten. Pas als we concreet weten welke impact het heeft op de passagiers kunnen we maatregelen treffen. Maar het is nog te vroeg om te zeggen welke maatregelen."

Op het hoofdkantoor van Jumbo verwijzen ze naar het Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel (CBL). Maar bij de overkoepelende organisatie in Leidschendam was niemand beschikbaar voor een reactie.

Waterballonnen met verf

In verschillende Telegramgroepen met daarin twee- tot tienduizend boze boeren gaat de oproep rond. De bedoeling is dat lokale 'appgroepen' de actie in hun eigen regio gaan organiseren.

In de chatgroepen worden daarnaast ideeën uitgewisseld om de politie en ME dwars te zitten. Zoals het gooien van waterballonnen met daarin verf en olijfolie naar ME-bussen, zodat ze niks meer zien en niet verder kunnen. "We moeten de agenten uitputten", is verder het plan dat online gedeeld wordt. "Wij zijn met meer, hou agenten zo lang mogelijk bezig zodat er uiteindelijk geen handhaving meer mogelijk is."