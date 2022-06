Op jacht naar de transferprimeur: voetbalsupporters als detective

Foto’s van Xavi Simons en Mario Götze, een privéjet onderweg naar Eindhoven Airport of een speler die een club gaat volgen op Instagram. Het zijn drie voorbeelden van hoe supporters proberen transfers van hun favoriete club te achterhalen. Twee van hen zijn Rik Klein Entink en Chris WM. Zij spreken inmiddels van een uit de hand gelopen hobby.

Xavi Simons is nog geen 24 uur gepresenteerd of veel supporters zitten al bij zijn volgers te kijken of er eventuele transferaanwinsten tussen zitten. Het is iets wat steeds vaker voorkomt op Twitter en supportersfora. Chris WM, NAC-supporter, is per toeval in het wereldje gerold.

Rik Klein Entink is een van de mensen achter het forum Negentiendertien.nl. Op dat forum discussiëren PSV-supporters over mogelijke aanwinsten en wordt elke hint uitgepluisd. Een specialiteit van het huis is het volgen van privévliegtuigen. “Dat is zo’n twee jaar geleden begonnen. Toen ontdekten we een privéjet waar uiteindelijk Ibrahim Sangaré in zat.”

Dinsdag was het weer raak bij PSV. Een foto van Xavi Simons samen met teammanager Bas Roorda ging rond. Een paar uur later werd hij gepresenteerd. Volgens Rik is het geen toeval meer. “Overal zitten PSV-supporters. Er is altijd wel iemand bij het NH Hotel of in de buurt van het stadion. We grijpen elk gerucht.”