Pittig onweer en flinke buien verdrijven donderdag de zon

De warmte wordt donderdag in de loop van de dag verdreven. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Er ontstaan enkele pittige regen- en onweersbuien en ook hagel en windstoten zijn mogelijk, zo waarschuwt Weerplaza.

Brabant begint met een veelbelovende zomerdag. In de meeste plaatsen is het genieten van veel zon en een snel oplopende temperatuur tot 21 graden. In de loop van de ochtend neemt in het zuidwesten de bewolking toe.

Wateroverlast

Er vormt zich een regengebied dat in onze provincie voor veel nattigheid gaat zorgen. Hoeveelheden van 30 tot 40 millimeter neerslag in enkele uren tijd zijn niet uitgesloten. De temperatuur tijdens intensieve regenval is ook aan de lage kant met waarden rond 16 graden.

De verwachte buien vallen gelijk met de avondspits. Op sommige plekken kan het flink losgaan en zal de wateroverlast leiden tot fikse files, zo verwacht Weerplaza.

Regenradar

Omdat de buien zeer snel kunnen ontstaan, adviseert het weerbureau om gedurende de middag regelmatig de regenradar te checken. Het is ook niet onverstandig om tijdens buitenactiviteiten rekening te houden met het plotseling opkomen van zeer slecht weer. Vermijd verre wandelingen in het buitengebied en probeer een fietstocht van werk naar huis eerder te doen of uit te stellen.

In de loop van de avond trekken de meest zware buien via het noordoosten weg. Tegelijkertijd wordt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen droog met geleidelijk ook opklaringen.