Hoe viezer hoe beter: lekker aanmodderen op ModderDag

Het was woensdag ModderDag en dus mochten de kinderen op kinderdagverblijf De Bereboot in Helmond heerlijk spelen en wroeten in de modder. Vieze kleren én een hoop plezier gegarandeerd. Landelijk deden meer dan 3500 kinderopvanglocaties en basisscholen mee om spelen in de natuur op de kaart te zetten. In de video zie je hoe de Helmondse kinderen zich uitleven.