Ontsnapt stokstaartje Houdini wacht thuis een grote verrassing

Het is de verzorgers van dierenpark De Oliemeulen in Tilburg na een week eindelijk gelukt om het ontsnapte stokstaartje Houdini te vangen. Het beestje rende na z’n ontsnapping rond buiten de poorten van het dierenpark en liet zich maar lastig vangen, maar woensdagmiddag lukte het toch. Bij terugkomst wachtte hem een grote verrassing.

Houdini, die zo heet omdat hij het avontuurlijkste stokstaartje in De Oliemeulen is, zit weer veilig thuis. En dat is niet het enige goede nieuws: tijdens zijn wilde avontuur buiten de poorten van het dierenpark, is hij ook nog vader geworden.

Grote zorgen maakten de verzorgers van Houdini zich niet. "Zolang we weten dat hij in de buurt is, vertrouwen we erop dat we hem kunnen vangen”, zei verzorger Martijn van Heijst eerder. “In principe hebben we hem met een schepnet zo te pakken. En het is een insecteneter, dus hij kan voor zijn eigen kostje zorgen.”