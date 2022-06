Tim van Rijthoven dendert door naar volgende ronde Wimbledon

Tim van Rijthoven staat in de derde ronde van Wimbledon. De Roosendaler won met 3-1 van de Amerikaan Reilly Opelka. In de volgende ronde wacht Nikoloz Basilashvili.

Met Reilly Opelka, als nummer 15 geplaatst, trof Van Rijthoven een servicekanon. De 2.11 meter lange Amerikaan staat bekend om zijn vele aces en liet ook tegen de Roosendaler zien dat hij kon serveren. Voor Van Rijthoven was het zaak de eerste bal terug te brengen in het spel en in de rally te komen. Dan lagen er kansen.

Twee tiebreaks

Daarna werd het ongekend spannend. In zowel set twee als drie moest er een tiebreak aan te pas komen. Bij de eerste tiebreak trok Opelka aan het langste eind. Hij wist één keer een punt te scoren op de service van de Brabander. Dat was voldoende om de set te pakken.

De derde set was wederom zenuwslopend. Maar dit keer was het Van Rijthoven die aan het langste eind trok. Het was millimeterwerk maar de hawk-eye (videoscheidsrechter) gaf bij een 7-7 stand de bal in waardoor Van Rijthoven kon serveren voor de set en deze pakte.

Spannend was de wedstrijd wel, maar spectaculair niet. Echte rally’s waren er niet door de sterke services van beide heren. Niet voor niks wordt Opelka door tennisliefhebbers een anti-tennisser genoemd.

Unieke prestatie

Set vier werd een kopie van set twee en drie. Weer werd het 6-6 en moest een tiebreak het verschil gaan maken. Daarin wist de Roosendaler al snel een mini-break te plaatsen. Bij 6-3 kreeg hij drie matchpoints. Daarvan wist Opelka er nog één van onschadelijk te maken maar het tweede matchpoint was raak.

Van Rijthoven is de zestiende Nederlander die de derde ronde op Wimbledon weet te bereiken. In de volgende ronde wacht Nikoloz Basilashvili. Deze wedstrijd staat voor vrijdag op het programma.