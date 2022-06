Dirk ontwerpt het Tourshirt voor Jumbo-Visma: 'Het trekt veel bekijks'

Dirk van Gaal (40) uit Heeze is een wielerliefhebber pur sang. Hij fietst met mooi weer zelf graag een 'tourke', maar ontwerpt ook wielershirts. Die plaatst hij op internet. Dat liep in de gaten bij het reclamebureau dat de campagne van wielerteam Jumbo-Visma verzorgt. Resultaat: hij mocht het shirt ontwerpen waarmee Jumbo-Visma de komende drie weken deelneemt aan de Tour de France. "Het is onwerkelijk om de renners te zien fietsen in het shirt."

De Brabantse ontwerper is niet iemand die hoog van de toren blaast. "Maar het is toch een behoorlijke eer als misschien wel het beste wielerteam ter wereld je vraagt om het shirt voor de Tour de France te ontwerpen. Het is ook een spraakmakend shirt geworden. Het trekt veel bekijks." Jumbo-Visma aast al enkele jaren op een Tour-overwinning. De komende Tour moet een 'meesterwerk' worden. Daarom is de campagne van de supermarktketen gebaseerd op de meesterwerken van de Hollandse schilders Van Gogh, Rembrandt en Vermeer.

"Penseelstreken van Van Gogh komen terug op het wielershirt."

Het shirt waarmee Team Jumbo-Visma de Tour de France kleur moet gaan geven, is bijzonder: "In de voorbereiding heeft een team van het reclamebureau vijftig schilderijen van de Hollandse meesters bekeken. Per schilder zijn daar de meest bijzondere kenmerken uitgehaald. Bijvoorbeeld de penseelstreken van Van Gogh en het kleurgebruik van Rembrandt", vertelt Dirk. "Ik kreeg uiteindelijk twaalf stukken waarmee ik het shirt heb ontworpen. Natuurlijk moesten ook de sponsornamen nog goed te zien zijn." Het thema van de meesterwerken komt ook terug in handschoenen, petjes, wielerbroeken en alle reclameboodschappen van de supermarktketen.

"Als Jumbo-Visma de Tour de France wint heb ik er ook een steentje aan bijgedragen."

Dirk kijkt uit naar volgende week als hij twee etappes van de Tour de France gaat volgen. Hij is onder meer bij beruchte kasseienrit naar Roubaix. "Het is onwerkelijk om de renners te zien fietsen in het door mij ontworpen shirt. Ik wil ze wel live voorbij zien komen. Dit nemen ze me niet meer af. Als het team slaagt om de Tour de France te winnen, dan heb ik daar ook een steentje aan bijgedragen."