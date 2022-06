Geldautomaten kunnen leeg raken door personeelstekort bij Brink's

Nu de maatschappij na corona weer op volle toeren draait, heeft Brink’s geldtransport te weinig personeel om ervoor te zorgen dat Geldmaat-geldautomaten altijd gevuld zijn. Met name in mei was er een probleem, onder meer door feestdagen en de uitbetaling van het vakantiegeld, maar ook in de toekomst zullen mensen onvermijdelijk af en toe voor een lege geldautomaat komen te staan.

Evie Hendriks Geschreven door