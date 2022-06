RKC-aanvoerder Melle Meulensteen vertrekt naar Vitesse, Touba naar Turkije

Melle Meulensteen gaat RKC verlaten. De aanvoerder van de Waalwijkers gaat een 4-jarig contract tekenen bij Vitesse. De medische keuring vindt donderdagmiddag plaats.

Meulensteen speelde 4,5 jaar voor RKC. Toen hij kwam zat de club nog in de Eerste Divisie. De verdediger wist met de club te promoveren en daarna meerdere seizoenen te handhaven.

Een stap naar Vitesse komt niet als een verrassing. Na de eerste training, precies één week geleden, gaf de aanvoerder van RKC al aan dat er concrete interesse was. “Er is inmiddels concrete interesse uit de Eredivisie. Het is even wachten hoe lang het duurt, maar het kan een mooie stap zijn in eigen land”, zei Meulensteen toen.

Al vrij snel werd duidelijk dat Vitesse de club was die concrete interesse had. Alleen moest er bij de Arnhemmers wat veranderen gezien de schuld van 155 miljoen. Deze werd afgelopen week ‘kwijtgescholden’, waardoor de club de transfermarkt op kon.

RKC ontvangt een transfersom, volgens RKCNU gaat het om een bedrag van ongeveer één miljoen euro, voor de verdediger die 129 wedstrijden voor RKC speelde. Afgelopen winter was er nog interesse vanuit Willem II maar toen lieten de Waalwijkers hem niet gaan. RKC werd uiteindelijk tiende.

Nog een verdediger weg

RKC raakte donderdagmiddag ook haar andere centrale verdediger kwijt. Ahmed Touba verhuist naar Istanbul Basaksehir. De Algerijn zou RKC naar verluidt 2 miljoen euro opleveren.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is om meerdere redenen tevreden met de transfer. "Hij gaat naar een top 4-club uit Turkije, wat voor ons als RKC ook de bevestiging is dat we in staat zijn om spelers dermate te ontwikkelen dat we ze aan grote clubs kunnen verkopen.''