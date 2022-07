Overal meer coronatests: teststraat na 11 dagen weer opgebouwd

Overal in onze provincie neemt het aantal mensen dat een coronatest bij de GGD komt doen weer toe. En dat terwijl de grote coronateststraat van de GGD bij de kunstijsbaan in Eindhoven elf dagen geleden juist werd afgebroken. Nu gaat de GGD hem toch weer opbouwen.

In alle drie de GGD regio's van Brabant wordt weer meer getest. In West-Brabant ging het drie weken geleden nog om 73 testen op een gemiddelde dag, afgelopen week waren dat er al 241. Ook in het gebied van de GGD Hart voor Brabant en Brabant-Zuidoost stijgt het aantal mensen dat zich wil laten testen, of dat zich wil laten vaccineren.

Vakantie

"Er is een hogere besmettingsgraad, waardoor de burgers uit de doelgroepen ook meer testen. Bij vaccineren zien wij ook een toename", zegt een woordvoerder van de GGD. Ook de zomervakantie zou mee kunnen spelen: "Het lijkt er ook op dat er meer mensen komen die een herstelbewijs nodig hebben voor hun vakantie."

De GGD heeft nog geen last van het landelijke personeelstekort. "Wij kunnen de toegenomen vraag nog met het huidige personeelsbestand aan. De opdracht is helder en net als bij voorgaande opdrachten anticiperen wij hierop door tijdig met uitzendbureaus te schakelen en de vraag naar personeel breed uit te zetten."

Tent afgebroken

In de regio Eindhoven werd de GGD overvallen door de toename van het aantal tests. Tot voor kort werd er nog getest in de grote tenten bij de kunstijsbaan aan de Antoon Coolenlaan. Die waren niet meer nodig en ze werden afgebroken, maar na dik een week blijkbaar toch weer wel. De tenten worden weer opgebouwd. Het wordt wel een kleinere locatie dan voorheen.

Natuurlijk wisten we dat we een risico namen toen we overgingen naar een kleinere locatie", zegt GGD-directeur Jeurissen. "Het verloop van het coronavirus is grillig, dat weten we als GGD als geen ander. Gezien de dalende trend durfden we de verhuizing aan. Op een kleine locatie kunnen we nu eenmaal efficiënter werken bij kleine aantallen bezoekers."

Herhaalprik zestigplussers

Die kleine locatie vond de GGD in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Fellenoord in het centrum van Eindhoven. Maandag 20 juni openden de deuren. Ook de prikken werden voortaan hier gezet waardoor de vaccinatielocatie in het Beursgebouw ook dicht kon.

Nu heeft de GGD ineens toch meer ruimte nodig om te kunnen vaccineren. "Het ministerie roept zestigplussers op om de herhaalprik te gaan halen als ze dat nog niet gedaan hebben. Dan moeten we realistisch zijn." Daarom wordt er aan de Fellenoord alleen nog gevaccineerd.

Tijdelijk naar Helmond

De oude tenten bij de kunstijsbaan komen dus terug, maar wanneer er daar weer getest wordt is nog niet bekend. Eindhovenaren moeten in de tussentijd naar Helmond als ze zich bij de GGD willen laten testen op corona.

Verschillende doelgroepen willen daar gebruik van maken zoals zorgmedewerkers, kwetsbare Inwoners van zorginstellingen en mensen die geen zelftest kunnen doen. Ook kunnen inwoners zich bij de GGD laten testen als ze een herstelbewijs nodig hebben.

Eindhovenaren kunnen op afspraak in Helmond terecht, van maandag tot en met zaterdag.