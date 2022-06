Carnavalsvierder beroofd en bedreigd met mes, beide daders aangehouden

Een gezellige carnavalsavond, eindigde in een nachtmerrie voor een man in Boxmeer. Hij werd 1 maart 's nachts overvallen. De eerste dader werd al snel gepakt, maar de tweede was spoorloos. Na het tonen van beelden in Bureau Brabant kwamen acht anonieme tips binnen die allen dezelfde man noemden.

Malini Witlox Geschreven door