Wonen in een villa met een levend schilderij als uitzicht

Als hij zijn villa met uitzicht over de Maas kon verplaatsen dan deed hij het. Maar dat kan niet en dus verkopen de 54-jarige John van Deursen en zijn vrouw Detje (52) hun monumentale villa voor iets minder dan 1,2 miljoen euro. Voor die prijs krijg je onder meer een uitzicht dat aanvoelt ‘als een levend schilderij’.

Het monumentale pand aan de Lithse Dijk in Lith ligt recht tegenover de Maas en dat is niet toevallig. “Een zeevaarder heeft het huis zo gebouwd zodat hij vanuit het raam naar de schepen kon kijken”, legt de bewoner uit.

De villa is namelijk gebouwd in 1910, wat goed terug is te zien aan de klassieke details zoals de karakteristieke erkers, de houten balken en het glas in lood. Deze elementen zaten al in de villa toen het stel het huis kocht, maar zij hebben ook zelf nog het nodige werk gedaan.