Woonboerderij met een ijskelder om de potplanten te laten overwinteren

Groene vingers of een fanatieke tuinman zijn vereist als je deze woonboerderij mét grote tuin wilt kopen. Voor Peter (66) en zijn vrouw Carla (64) was het 35 jaar lang een grote hobby. Het bijzondere huis heeft onder meer een grote ijskelder. De vraagprijs is 1,2 miljoen euro

“Een vijvertuin, een bostuin, een moestuin, een boomgaard en dat allemaal omringd door muren”, vertelt de fanatieke tuinier én bewoner van de woonboerderij aan de Haldijk in Ulicoten.

De tuin is omringd door een kloostertuin (foto: Thuiz Makelaardij).

De tuin is een grote trots van het stel (foto: Thuiz Makelaardij).

Zo is er een vijver is de tuin (foto: Thuiz Makelaardij).

Naast een vijvertuin, kloostertuin en bostuin heeft het stel ook een moestuin (foto: Thuiz Makelaardij).

Groene vingers heeft Peter zeker en de tuin met vijver is dan ook zijn grote trots. In de tuin heeft hij zelfs een heuse ijskelder laten maken voor zijn hobby. “Vroeger werden deze kelders gebruikt om ijs te bewaren omdat ze geen diepvries hadden, maar ik gebruik het om mijn potplanten te laten overwinteren. In de kelder is een aangename en constante temperatuur voor de planten.”

De deur naar de ijskelder zit verscholen tussen de bosjes (foto: Thuiz Makelaardij).

De ijskelder van binnen (foto: Thuiz Makelaardij).

Naast de grote tuin is er ook binnen veel ruimte. “Ik vind het royaal en open binnen. Het huis heeft nog veel authentieke details zoals de houten balken en het opkamertje bij de keuken.”

De inrichting heeft veel houten elementen (foto: Thuiz Makelaardij).

Het huis heeft een authentiek opkamertje (foto: Thuiz Makelaardij).

Van de stijl moet je houden. “Wij vinden hout in de meubels erg mooi en daarnaast stoken we graag hout in onze kachel.” Opvallend is de moderne badkamer. “Die is tien jaar geleden nog aangepakt”, vertelt Peter.

Peter en Carla stoken graag hout in hun kachel (foto: Thuiz Makelaardij).

De badkamer is tien jaar geleden gerenoveerd (foto: Thuiz Makelaardij).

Dankzij hun grote tuin hebben Peter en Carla veel rust, maar ook als je leven in de brouwerij zoekt, zit je op de juist plek. “Ulicoten heeft een fijn verenigingsleven en als je wil, ben je zo in Baarle-Naussau, Chaam, Breda of België. Daarom blijven we dicht bij huis en gaan we ergens anders bouwen op een landgoed in Ulicoten.”