Huisartsenprotest: streep door spreekuur en geplande afspraken

Wie vrijdag het spreekuur van zijn huisartsenpraktijk wil bezoeken, kan waarschijnlijk niet terecht. Bij veel Brabantse huisartsenposten gaat een streep door het spreekuur en zijn de praktijken beperkt bereikbaar. Ook gemaakte afspraken gaan vaak niet door. Oorzaak is het huisartsenprotest in Den Haag.

De huisartsen protesteren vrijdagmiddag op het Malieveld in Den Haag tegen de extra taken die zij op hun bord krijgen. Zo kwamen er meer administratieve taken bij vanuit de overheid en zorgverzekeraars.

Ook neemt de vraag naar zorg toe volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging. Bij de ziekenhuizen en in de geestelijke gezondheidszorg zijn lange wachtlijsten. Hierdoor komt de patiënt vaak uit bij de huisarts. De artsen zeggen dat ze door de oplopende vraag minder tijd te hebben per patiënt.

Beperkte bereikbaarheid

Vanuit de regio Oosterhout trekken ongeveer 60 huisartsen van 38 praktijken naar Den Haag. “In elke praktijk blijft wel een huisarts achter”, zegt directeur Daan Kerklaan van zorggroep Zorroo Regio Oosterhout en Omstreken. “Die draait een spoeddienst en is dus beperkt bereikbaar voor alles wat niet kan wachten. De reguliere spreekuren gaan niet door.”

Bij een enkele praktijk gaat het spreekuur wel door, maar wordt op een andere manier actiegevoerd. “Vanaf het middaguur krijgen bellers een bandje te horen waarin wordt uitgelegd waarom de praktijk beperkt bereikbaar is”, laat een doktersassistent van huisartsenpraktijk Dudok in Breda weten.

Samen naar Den Haag

Ellen Otte van PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant meldt dat verreweg de meeste praktijken die onder de regio vallen vrijdag deelnemen aan het protest. Tachtig huisartsen rijden volgens haar vrijdag gezamenlijk naar Den Haag. “Alleen bij spoed is de praktijk bereikbaar”, laat Otte weten.

Bij de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven klinkt hetzelfde geluid. “De spoedlijn is de gehele dag beschikbaar voor zaken die echt niet tot maandag kunnen wachten”, zegt Monique Hartings van de stichting. “Het is niet de bedoeling dat mensen de eerste hulp bellen voor kleinere klachten.”