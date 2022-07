Drie geparkeerde auto's in vlammen op, politie onderzoekt brandstichting

Drie geparkeerde auto's in de Anthon Kerssemakersstraat in Nuenen zijn donderdagnacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde rond twee uur. De verwoeste auto's zijn weggesleept en worden later door de politie op sporen onderzocht.

De brandweer was snel bij de brand en had het vuur in korte tijd onder controle. Een bewoner uit de straat was met emmers water al begonnen om de brand te blussen. Volgens een 112-corresppondent zou een buurtbewoner hebben gezien dat iemand met een jerrycan bij de auto's liep en de brand aanstak. Agenten zochten in de omgeving naar de verdachte, maar hebben niemand kunnen aanhouden.

Foto: SQ Vision

