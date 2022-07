Alistair Overeem mept Badr Hari knock-out, denkt kickbokstrainer Nick

Alistair Overeem gaat Badr Hari tot moes slaan en schoppen, tijdens het Glory-evenement Collission 4 op 8 oktober. Dat denkt in ieder geval de Bredase kickbokstrainer Nick Hemmers. Vol zelfvertrouwen werkt hij met de voormalige kooivechter aan diens comeback in de kickboksring. "Deze partij gaat geen drie rondes duren", zo zegt Hemmers. "Badr blijft niet staan en gaat gestrekt."

"Je moet in de training door het oog van de naald kruipen om je in de wedstrijd comfortabel te voelen", vertelt Hemmers over zijn methode om Overeem klaar te stomen voor het gevecht. "Hij vindt dat fijn en wil ook echt diep gaan. We zorgen ervoor dat er straks een atleet staat die in topvorm is en op tijd piekt."

Alistair Overeem klapt er flink op tijdens de training in het nieuwe pand van Hemmers Gym in Breda. Nick Hemmers, zijn trainer, spoort hem aan en geeft aanwijzingen: "Let op, er komt een leverstoot bij!" Het gevecht tegen Badr Hari lijkt nog ver weg, maar er is werk aan de winkel.

Nick Hemmers is inmiddels een gevestigde naam in de kickbokswereld. Hij heeft het van geen vreemde, want vader Cor heeft als oprichter van Hemmers Gym zijn sporen ruimschoots verdiend in het kickbokswereldje. Beroemd is Hemmers Gym geworden door een ander familielid. De helaas veel te vroeg overleden Ramon Dekkers, halfbroer van Nick, is als achtvoudig wereldkampioen een legende. Dat alles samen zorgt voor veel ervaring en klandizie.

"Het is geen garantie, maar ik train bij Nick vanwege de goede resultaten die hij met Hemmers Gym boekt", zegt de 42-jarige Alistair Overeem. "Er is een goede klik en die chemie is eigenlijk cruciaal. In 2010 heb ik al tot volle tevredenheid met zijn vader Cor samengewerkt en Nick hanteert, met wat aanpassingen, zijn systeem. En verder hou ik ook wel van de Brabantse gezelligheid die hier heerst."

Van gezelligheid zal er op 8 oktober in het Gelredome in Arnhem weinig sprake zijn, dan want wacht topvechter Badr Hari op hem in de ring.