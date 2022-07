Honderd blote tepels op een vaas om de preutsheid te bestrijden

Een vaas van ‘echte’ tepels heeft kunstenares Natasja Alers gemaakt. Ze wil er de preutsheid mee bestrijden. Voor haar kunstwerk maakte ze gipsafdrukken van honderd tepels van vrijwilligers en verwerkte ze in de Bossche Tepelvaas. “Iedereen heeft tepels, daar is niks geks aan.” De vaas is vanaf zaterdag te zien in het Design Museum in Den Bosch.

In de hal van het museum staat de Bossche Tepelvaas van een meter hoog op een lichtroze sokkel. De tepels van jong en oud, man en vrouw en alles daartussenin zijn te zien in de kleurrijke vaas. Door het keramiek, de textuur en de blauwgroene kleuren wil je het werk aanraken en voelen en dat mag. “Tuurlijk. Het is misschien een beetje gek om de tepel van een ander te voelen, maar ik wil met mijn kunst er juist voor zorgen dat we van het taboe afkomen”, vertelt Natasja.

De kunstenares merkt namelijk dat vooral op tepels van vrouwen heftig wordt gereageerd. “Op Facebook en Instagram bijvoorbeeld zijn vrouwenborsten en tepels verboden, maar die van mannen niet. Dat vind ik vreemd, want ik zie het verschil niet", zegt ze. “Vroeger leek alles veel vrijer. We zitten nu in een periode van nieuwe preutsheid. Ik draag bijna nooit een bh en dan zie je mensen naar je kijken. Ik vind het niet erg, maar dat zegt wel iets. Met het kunstwerk wil ik tepels wat normaler maken en het shockerende een beetje proberen weg te halen." Maar hoe pak je die preutsheid aan? “Nou gewoon, door tepelafdrukken van onbekenden te maken en verwerken in een object”, dacht Natasja. En dus zette ze begin dit jaar en roze tepeltent in de hal van het Design Museum. Binnen twee dagen gaven meer dan honderd onbekenden zich letterlijk en figuurlijk bloot om bij te dragen aan dit unieke project. “Van tevoren dacht ik dat het een uitdaging zou zijn, want ik had veel mensen nodig die een afdruk wilden laten maken. Ik vroeg me af of mensen wel langs zouden komen. Maar het ging uiteindelijk heel makkelijk. Er kwamen zelfs té veel mensen.”

Het is niet de eerste keer dat Natasja een tepelvaas maakt. Maar wel met tepelafdrukken van onbekenden. En dat was een bijzondere ervaring. “Ik heb nog nooit zoveel borsten in alle vormen en maten gezien”, zegt Natasja. Er kwamen vrouwen die borstkanker hebben gehad, transgenders, vrouwen met een borstverkleining, mannen, moeders met dochters en non-binaire personen. “Iedereen had zijn eigen reden om een afdruk te laten maken. Dat vond ik heel mooi.” Elke bezoeker zat tien minuten in de tent voor de afdruk. Of dat ongemakkelijk was? “Nee, helemaal niet. Doordat mensen hun bovenkleding uitdoen, krijg je een heel ander soort gesprek. Veel diepgaander. Dat vond ik juist heel fijn.” Na ruim drie maanden werk, is de vaas nu af. “Ik ben er super trots op, omdat er heel veel verhalen in een vaas zitten.” Deze Bossche Tepelvaas wordt op 2 juli onthuld in het Design Museum.

