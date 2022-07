Veronique (24) wint het NK boksen met maar zes weken training

Ze had maar zes weken de tijd om te trainen en had eigenlijk ook nog nooit als 'gewone' bokser in de ring gestaan. Toch mag Veronique Hagenaars (24) zich de nieuwe Nederlands kampioen noemen. “En ik heb gewonnen op knock-out!”

Helemaal zonder ervaring was Veronique niet. Officieel is ze kickbokser, maar dat is toch een heel andere tak van sport. Ze kickbokste tot en met de B-klasse, totdat corona uitbrak. De ring bleef daardoor tweeëneenhalf jaar leeg. Deelname aan het NK boksen in Ahoy Rotterdam afgelopen weekend was dus een behoorlijke uitdaging voor Veronique en haar coach. “Maar ik kon deze kans niet laten schieten.” Ze wilde na zo lang stilzitten weer terug de boksring in, in welke vorm dan ook.

"Ik had misschien iets te enthousiast 'ja' gezegd."

En dus moest er snel en hard getraind worden. Veronique moest haar voedingsschema aanpassen en trainde zes weken lang twee keer per dag in de boksschool aan de Boulevard. “Die mindset was het zwaarst. Ik had misschien iets te enthousiast 'ja' gezegd. Ik ben mezelf wel een paar keer goed tegengekomen.” Ook de switch tussen kickboksen en boksen was even wennen voor haar. “Bij boksen draag je schoenen en mag je niet trappen, alleen stoten,” legt ze uit. Haar coach Wesley Voermans legde hier daarom de focus op tijdens de trainingen. “Het was mentaal een uitdaging voor haar, omdat ze ineens uit haar comfortzone getrokken werd.”

"Ik ga niet in de toekomst kijken."

Tijdens de eerste ronde van het NK in Ahoy moest Veronique nog even aftasten. Ze was zenuwachtig, maar gelukkig kon ze de stoten van haar tegenstandster goed hebben, vertelt ze. In de tweede ronde kon ze het tempo versnellen en voerde ze meer druk uit op haar tegenstander. “Met als resultaat: winnen op knock-out,” vertelt ze trots. Hoe haar carrière als topsporter er verder uit gaat zien, durft ze niet te zeggen. Voor nu wil ze vooral genieten van het moment. “Ik ga niet in de toekomst kijken. Ik laat het op zijn beloop.”