Oud-gynaecoloog verwekte kinderen met eigen zaad: 'Nooit mogen gebeuren'

Oud-gynaecoloog Henk Ruis die drie kinderen verwekte met zijn eigen sperma spreekt in een korte verklaring over een 'kwalijke zaak, die nooit had mogen gebeuren'. Bij drie mensen is vast komen te staan dat hun DNA overeenkomt met dat van Ruis en dat ze dus zijn kinderen zijn.

Het vruchtbaarheidscentrum Nij Geertgen en de organisatie Fiom meldden dat vrijdag in een artikel in de Volkskrant. Het verwekken van de kinderen zou zijn gebeurd in de jaren 1988 en 1992.

In juni kreeg het Fiom een melding van iemand die dacht een kind van Ruis te zijn. Na onderzoek bleek volgens Nij Geertgen dat Ruis zijn eigen sperma had gebruikt bij inseminaties. Vervolgens verstrekte de oud-gynaecoloog zijn dna aan de databank van FIOM. Dat leverde nog twee nieuwe matches op.

'Recht op eigen ontstaansgeschiedenis'

"Elk mens heeft recht op zijn eigen ontstaansgeschiedenis", verklaart Ruis. "Ik besef heel goed dat veel mensen die geschiedenis willen kennen. Daarom heb ik alle medewerking gegeven aan het FIOM om de mensen in de gelegenheid te geven een onderzoek te starten. Ik zou zeggen: bij twijfel start een zoektocht via het FIOM."

In de Volkskrant reageert Ruis ook op het verhaal. Daar zegt hij dat het "een totale verrassing" was. Volgens hem was er geen opzet in het spel, maar raakte zijn zaad vermengd met het zaad van de wensvader, of werd het per ongeluk verwisseld. Zijn zaad was in het lab aanwezig "om de invriesprocedure te verbeteren", zo stelt hij volgens de krant.

Liduina en Sint Joseph

Gynaecoloog Ruis werkte in het Liduina Ziekenhuis in Boxtel, nu deel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Tot 2005 was hij werkzaam bij het Sint Joseph Ziekenhuis in Veghel (nu onderdeel van Bernhoven), met een eigen praktijk die de naam Stichting Geertgen kreeg.

Vanaf 2008 zat de stichting in Elsendorp en in 2014 ging de organisatie onder de naam Nij Geertgen verder na een faillissement.

